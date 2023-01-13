Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kuşlar belediye görevlilerince doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip Açık Cezaevi çatısında mahsur kalan baykuş ve İskilip İmam Hatip Ortaokulu çatısında mahsur kalan güvercinin için harekete geçen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşları mahsur kaldıkları çatılardan kurtardı.

Çorum’un İskilip ilçesinde mahsur kalan baykuş ve güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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