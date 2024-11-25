Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile anne, kendisini kurtaran ekip arabasında doğum yaptı.

İlçeye bağlı Yünören mahallesinde ikamet eden N.Ş.; akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı mahallesinde yolda kaldıklarını yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma devriyesi bölgeye ulaştı. N.Ş. ile hamile D.Ş.; ekip arabasına alınarak ambulansa yetiştirilmek üzere harekete geçti. Doğumu başlayan D.Ş., ekip aracında ekiplerin de yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. D.Ş. ve bebek, güvenli bölgede sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ile bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.