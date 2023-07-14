Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, ünlü tatil merkezi Çeşme Alaçatı’da bir minibüse binerek yolcuların ısrarını kırmadı, sevilen parçalarından birini seslendirdi.

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı vereceği konser için İzmir Çeşme’ye geldi. İlçede tatilini geçiren Kırmızıgül, Alaçatı’da bir yolcu minibüsüne bindi. Vatandaşlar, minibüste ünlü sanatçıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların ısrarını kırmayan ünlü sanatçı, sevilen parçalarından "Dinle"yi yolculuk sırasında söyledi. Minibüste bulunan vatandaşlarda sevilen sanatçıya eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu anları ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.