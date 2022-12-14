Yıllarca sahnelere ara veren sinema sektöründe gösterdiği başarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra İzmir’de hayranlarıyla buluştu.

Yıllarca sahnelere ara veren sinema sektöründe gösterdiği başarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra İzmir’de hayranlarıyla buluştu.

Balçova’da bir eğlence mekanında sahne alan Mahsun Kırmızıgül için masalar günler öncesinden rezerve edildi. Alkışlarla karşılanan ünlü sanatçı, şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirdi. 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak ‘Prestij Meselesi’ filminin fragmanından bir bölümünü izleten Kırmızıgül’e, İzmirliler beğenilerini dakikalarca alkışlayarak gösterdi.

Sahnelere yıllar sonra geri dönen ünlü şarkıcı duygularını şöyle ifade etti: “Artık insanlar aileleri ve çocuklarıyla geliyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Benim bıraktığım dönemlerde gerçekten gece yaşantısı böyle değildi. Bodrum’da sahneyi bırakma kararı aldım. O dönem gerçekten çok kötüydü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun birisiyim. Saat 02.00 sıralarında bir adam ’kardeş şu şarkıyı okusana’ dedi. Mikrofonu bıraktım o gün ve dedim ki ben film yapacağım. Ama şimdi görüyorum ki çok güzel inanılmaz bir atmosfer var. İyi ki gelmişim iyi ki sizlerle karşılaşmışım” dedi.

Konserin bir bölümünde şarkıcı Bergen’le nasıl tanıştığını anlatan Kırmızıgül, “Yenikapı sahilinde bir gazinodayız. O gece sazlar çıktıktan sonra çok güzel bir kadın çıktı sahneye. O kadının gözünde korsan bandı vardı. Yapımcıya sorduğumda onun sevgilisinin yüzüne kezzap attığını öğrendim. Onu duyunca çok üzüldüm. O kadar güzel bir sesi vardı ki ben sahnenin kenarında ağlamaya başladım. Geldi yanıma oturdu ve gözlerimi sildi. Bütün parçayı yanımda okudu. Sonrasında beni sahneye çıkardı. Bu kez ben söyledim o ağlamaya başladı. Sonra gözündeki yaşları sildim. Bana ’sakın sahneyi bırakma, çok güzel bir sesin var mutlaka oku’ dedi. Benim o gün dinlediğim kadın Bergen’di. Bugün yeryüzünde tüm şiddet gören kadınlar için Bergen şarkılarını seslendireceğiz” diye konuştu.

Eski kliplerinden örnekler gösteren Kırmızıgül, yapımcı Hilmi Topaloğlu’ndan da bahsetti. Topaloğlu’yla Unkapanı’nın merdivenlerinde 2 aylık bebeğine süt parası bile götüremediği bir zamanda tanıştığını anlatan Kırmızıgül, o dönemde 6 kaset yaptığını ve hiçbirisinin tutmadığını söyledi. Basamaklarda ilk tanıştığı anda Topaloğlu’ nun kendisine sen bir starsın dediğini hatırlattı. O gün sadece ona güldüğünü anlatan şarkıcı, Hilmi Topaloğlu için imaj maker, bir yıldız avcısı ifadelerini kullandı. Kırmızıgül, "O yıllarda ilk ‘Bebeğim Benim’ klibini çekerken bana Hilmi Topaloğlu ’Türkiye’de yeni bir çağın başlangıcı bu’ dedi. Kliplerde farklı şeyler yapalım. Özel televizyonlar yeni kurulmuş. Türkiye artık çok sesliliğe geçmiş. ’Sen bu klipte tango ve flamenko yap’ dedi. ’Sen dedi İspanyolsun.’ Dedim ben Diyarbakırlıyım. O klip çekildi ve çok konuşuldu” şeklinde duygularını ifade etti.