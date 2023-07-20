Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kastamonu’dan 8 şehit verdiklerini ve toplamda da harekatta 498 kişinin şehit düştüğünü söyledi.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıldönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi tarafından tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önünde çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Kıbrıs Barış Harekatının 49’uncu yılını kutladıklarını ve şehitleri andıklarını belirterek, “Bundan 49 sene önce Kıbrıs’ı ilhak ederek Türkiye’yi batıdan güneye kuşatmak ve bu suretle Türkiye’nin yaşam alanını daraltmak isteyen Yunanistan 15 Temmuz 1974’de EOKA’cı katillere darbe yaptırarak ada’ya kan ve gözyaşı getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, ENOSİS hayalinin gerçekleştirilmek üzere planlanan bu darbe girişimine gereken karşılığı vermek üzere derhal harekete geçmiştir. Londra ve Zürih Antlaşmaları gereği Garantör devlet olan Türkiye; Kıbrıs’ta barışı tesis etmek, soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, Türkiye’ye yönelik ihtimal tehdidini bertaraf etmek maksadıyla adaya müdahale kararı almıştır” dedi.

“20 Temmuz Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu bir gündür”

20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu bir gün olduğunu söyleyen Mahmutoğlu, “Türk Ordusu, 20 Temmuz 1974 sabahı denizden ve havadan Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek, Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan kurtarmış, Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturmuştur. Böylece Yunanistan’ın ENOSİS hayalide Akdeniz’in karanlık ve derin sularına ebediyen gömülmüştür. Senelerdir Kıbrıs’ta her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türk’ü, hiçbir zaman pes etmemiş; 20Temmuz’da, Mehmetçik’le kucaklaşana kadar, kimliğini ve varlığını gerektiğinde canını ortaya koyarak korumasını bilmiştir. 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün esaretten kurtulduğu bir gündür. 20 Temmuz, yavru vatanın anavatana kavuştuğu bir gündür” diye konuştu.

“Kıbrıs adası 49 yıldır barış ve huzur içindedir”

Kıbrıs adasının 49 yıldır barış ve huzur içinde olduğuna dikkat çeken Mahmutoğlu, “Kıbrıs Türk’ünün can ve mal emniyeti sağlanmıştır. Kıbrıslı Türkler kendi öz vatanlarında hür ve bağımsız yaşamaktadırlar. Şuna inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, sonsuza dek hür ve bağımsız yaşayacaktır. Kıbrıs’ta geri dönüş asla düşünülmemelidir, kanla alınan topraklar artık vatan toprağıdır, düşmana terk edilemez. Kıbrıs’ta Türk varlığını yaşatmak; gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur. Kahraman Kıbrıs Gazileri, 49 sene önce Kıbrıs’ta canınızı ortaya koyarak fedakarca ve cesaretle savaştınız. Türk Devleti’nin iradesini, kararlılığını ve haklılığını düşmana kabul ettirdiniz. Sizler, 49 yıl önce kahramanca savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak Kıbrıs Türk’ünün lideri Rauf Denktaş’ın kurucu cumhurbaşkanı olduğu KKTC’nin kuruluşunda kale taşları oldunuz. Bu vesileyle Gazi olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri, gösterdiğiniz kahramanlık ve cesaretinizden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Barış Harekatı’nda; Kastamonulu 8 şehidimiz var”

Kıbrıs Barış Harekatında Kastamonulu 8 şehit verdiklerini belirten Mahmutoğlu, “Kurtuluş Savaş’ında, Kore Savaşında ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda destan yazan Türk Ordusu, Yurt içinde ve Yurt dışında terör örgütlerine, vatan hainlerine karşı her zaman muzaffer olmuştur. Türk Ordusu bağımsızlığın, üniter yapının ve toprak bütünlüğünün tek teminatıdır. Üstün başarı ve özverili cesareti ile yer görevi yerine getirmiştir. Türk ordusu Türk Milletinin özü ve Türkiye Cumhuriyetinin teminatıdır. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kastamonulu 8 şehidimiz, toplamda 498 can kardeşimiz, 70 mücahit ve 270 Kıbrıs Türkü şehit oldu. Başta Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleşmesi için iradelerini ortaya koyan ebediyete intikal eden o zamanki Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, Gazi Meclisimizin üyelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Barış Harekatındaki komuta kademesine, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bağımsızlık mücadelesinde şehit olan TMT mensupları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi adına rahmet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık mutluluk ve esenlikler diliyorum. KKTC vatandaşı kardeşlerimize kurdukları Cumhuriyetin şanlı bayrağı altında hür ve bağımsız bir şekilde yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.