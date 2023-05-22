Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi’nde köpekler için oyun ve eğitim parkını hizmete açtı. Köpeklerin doğasına uygun ahşap malzemelerden oluşturulan park, daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi’nin yapımını tamamladığı "temalı’’ parklar grubunda yer aldı.

Mahmutlar Mahallesi’nde Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında keyifli ve özgür zaman geçirebilecekleri eğitim ve oyun parkı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

“Köpekler sahipleri ile beraber keyifli vakit geçiriyorlar”

Çit telleri ile güvenliği sağlanan parkta köpekler için farklı aktivite imkanı sağlayan; köpek eğitim tüneli, yüksek ve alçak dairesel atlama, köpek eğitim tahterevallisi, yürüyüş köprüsü, mesafeli geçiş parkuru ile patili dostlarıN su ihtiyacını karşılamaya imkan sağlayacakları su kapları bulunuyor. Bunun yanı sıra patili dostların sahipleriyle birlikte dinlenebilmesi adına 6 adet bank, alanda gerekli hijyenin sağlanması için 3 adet çöp kovası ile 2 adet hayvansal atık çöp kovası bulunuyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hayvanseverlerden gelen istek üzerine patili dostlarımız için özel bir park yaptık. Köpeklerin oyun oynayabilmelerinin yanı sıra eğitim alabilmeleri için de profesyonelce tasarlanmış bir köpek parkını hizmete açtık. Parkta, vatandaşlarımız patili dostlarıyla birlikte keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyor” dedi.