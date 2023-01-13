Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar’da hayata geçirdiği Kültür ve Etüt Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar’da hayata geçirdiği Kültür ve Etüt Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar mahallesinde temelini attığı Kültür ve Etüt Merkezi inşaatında çalışmalar son hızıyla sürüyor. Günün ilk saatlerinde bölgede incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Fevzi Alaetttinoğlu ve Özgür Karamut’tan çalışmaların geldiği son aşama hakkında bilgiler aldı. Son perde-tabya beton çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Yücel, kısa süre içerisinde kaba inşaatın tamamlanacağını belirtti. Mahmutlar ve bölge halkına yaraşır bir projenin hızla yükseldiğini söyleyen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal ve kültürel açığı kapatacak aynı zamanda öğrencilerimize etüt merkezi olarak da hizmet verecek bu projemizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.