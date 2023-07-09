Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu hızla yükseliyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yücel; “1 yıl önce temelini attığımız mega projemizin bugün yüzde 60’ını tamamladık. En kısa sürede bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Mahmutlar halkına söz verdiği mega projesi Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu hızla yükseliyor. Yüzde 60’ı tamamlanan ve yapımı hızla devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Başkan Yardımcıları Özgür Karamut ve Fevzi Alaettinoğlu ile teknik ekip eşlik etti.

Mega projede Mahmutlar halkı için yok yok

Mahmutlar Mahallesi’nde 11 dönüm arsa üzerinde projelendirilen Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu projesinde adeta yok yok. 11 bin 740 metrekare inşaat alanına sahip olan ve taban alanı 3 bin 735 metrekare olan projede; bin 200 kişilik çok amaçlı salon, 550 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 100 kişilik nikah salonu, 370 metrekare fuaye alanı, 165 metrekare kütüphane, 24 adet derslik, spor salonu, 120 araç kapasiteli kapalı otopark, mutfak, öğretmenler ve müdür odaları, depolar, mescit, tuvalet, ofis, gelin odası, kulis, projeksiyon odası, teknik odalar, üstü çatı örtüsüne sahip 1000 metrekare açık düğün ve etkinlik alanı,meydan, park ve açık otoparklar bulunuyor.

“Amacımız vatandaşlarımıza en iyisini, en konforlusunu sunmak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Mahmutlar’ın yoğun göç aldığını ve bu yüzden sosyal alanlara fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Başkan Yücel; “Her zaman söylediğim gibi Alanya’nın en çok göç alan bölgesi olması vesilesiyle Mahmutlar’ımız sosyal alanlara fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Biliyorsunuz 1 yıl önce temelini attığımız Mahmutlar Mahallemizdeki Kültür Merkezi’mizde etüt, düğün salonu, amfi tiyatro gibi içerisinde birçok sosyal alanı olan bir yer inşa ediyoruz. Şu andaki gelmiş olduğumuz noktada neredeyse kaba inşaatını bitirmek üzereyiz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın en iyi, en sağlıklı şekilde hem eğitim hem de sosyal alan amaçlı kullanabileceği bir yer. Yüzde 60’lara kadar geldik. En kısa zamanda burayı bitirip halkın hizmetine sunacağız. Burayı açtığımızda gelen vatandaşlarımız en güzel ve en konforlu hizmeti alacak. Şimdiden Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.