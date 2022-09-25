TEM Otoyolu’nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan bir kişi, Mahmutbey Gişeleri’nde ücret ödememek için eliyle motosikletin plakasını kapattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TEM Otoyolu’nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan bir kişi, Mahmutbey Gişeleri’nde ücret ödememek için eliyle motosikletin plakasını kapattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda meydana geldi. İddialara göre, 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri’nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Gişelere ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapattı. Motosikletin arkasında oturan yolcu, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.