Turuncu-lacivertlilerin kaptanı, Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa, Konyaspor ve Fenerbahçe müsabakalarında da sarı kart görmüştü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u ağırlıyor. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan müsabakanın 33. dakikasında Antalyaspor’lu Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayağına basarak sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor müsabakası öncesinde cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir, Antalyaspor karşısında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Gaziantepspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

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