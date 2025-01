Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde 15-16 Mart’ta düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı değerlendirerek, “Kayak merkezlerimizi tanıtmanın en önemli yolu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktır” dedi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi’nde 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Tüm sporseverleri Erciyes’e bekliyoruz”

Sportif etkinliklerin uluslararası tanınma fırsatını artırdığını vurgulayan Akülke, “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu yıl ikinci kez yine Kayseri’nin incisi Erciyes’te gerçekleştirilecek. Bu sene 15-16 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak. Kış sporlarını ve kayak merkezlerimizi tanıtmanın en önemli yollarından bir tanesi de sportif uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktır. Geçen yıl düzenlenen ilk organizasyona yaklaşık 20 sporcu katılmıştı. İçerisinde 2 de Türk sporcumuz vardı. Bu yıl Türk sporcularımız, dünya şampiyonasını da takip edecekler. Finlandiya, İsveç ve Norveç bacaklarını da takip edecekler. İnşallah sporcularımızdan bir tanesini de bu sene şampiyonada madalya almış olarak göreceğiz. Merkezin pist alanı yaklaşık bin 600 metre. Biz bu organizasyon için uzunluğu bin metreye kısaltacağız. Yine yaklaşık olarak 15 metre genişliğe sahip parkurun 20’ye yakın atlama rampası bulunuyor. Çok geniş seyirci alanları var. Biz tüm sporseverleri Erciyes’e bekliyoruz” diye konuştu.

“Kayseri ve Erciyes, kayak merkezi olarak çok önemli bir destinasyon”

Organizasyonu Kayseri’de gerçekleştirmenin yararlarından bahseden Mahmut Nedim Akülke, “Uluslararası havalimanının olması, kayak merkezine ulaşımın rahat ve güvenlikli olması açısından Kayseri ve Erciyes, kayak merkezi olarak çok önemli bir destinasyon. Neredeyse 7-8 tane farklı parkuru olabilen, çok geniş bir kayak alanına sahip. Şu anda kar kalınlığı yıl ortalamasının üstünde. Erciyes’te mart ayında da ciddi bir kar bekliyoruz. Erciyes, kayak dışında da 12 ay boyunca farklı spor organizasyonlarının yapılabileceği bir merkez haline geldi. Bu alanda önümüzdeki yıllar gerçekleştirmeyi planladığımız organizasyonların da hazırlıklarını yapıyoruz. Yine burada kamp ve eğitimlerin gerçekleştirileceği, sporcuların gelişimini destekleyecek bir eğitim kampı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinleri federasyonların tek başına gerçekleştiremeyeceğine dikkat çeken Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, "Hem kayak severleri, hem sporseverleri sevindirecek hem de uluslararası arenada kıyasıya bir mücadeleyi gerçekleştireceğimiz için oldukça mutluyuz. Tabii bu tarz uluslararası organizasyonların ülkemize gelmesindeki en büyük katkı yerel idareler ve kamu. Türkiye Motosiklet Federasyonu sadece kendi imkanları doğrultusunda bu organizasyonları ülkemize tek başına getirme şansı yok. Bu etkinlik için özellikle Kayseri Valiliğinin çok büyük desteği var. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının büyük emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu sene hem sporcu hem de ülke sayısını çoğaltacağımızı düşünüyorum”

Etkinliğe katılımın geçtiğimiz yıla oranlara artacağını aktaran Akülke, “Bu sene hem sporcu hem de ülke sayısını çoğaltacağımızı düşünüyorum. 15’e yakın ülke, 25’e yakın da sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde bu organizasyon gerçekleştirecek. Türkiye’den de Galip Baysan, hem Erciyes hem de ülkemiz adına yarışacak. Dünya şampiyonalarını da takip edecek. Bir de genç sporcumuz Emircan var. O da inşallah bu sene ikinci kez yarışacak. İleriki yıllarda kendisinden de beklentimiz yüksek” şeklinde konuştu.

“Dünya şampiyonasını Handüzü Yaylası’nda yapmak için uğraşıyoruz”

Bu tarz organizasyonları ülkenin her bölgesine yaymak istediklerini söyleyen Asbaşkan Akülke, “Biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak özellikle kış turizmini, spor turizmini çok önemsiyoruz. Bu anlamda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin her tarafında olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 4 yaşından 50 yaşında sporcu yelpazesiyle her yerde farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede de spor turizminin gelişimini, şehirlerimizin ve ilçelerimizin tanıtımına ve gelişimine de katkı yapmak istiyoruz. Uluslararası federasyona başvurumuz var. Rize Güneysu ilçesinde Handüzü Yaylası var. Burası karın en uzun süre kaldığı yer. Yaklaşık olarak ekim sonunda kar düşüyor ve Nisan ayına kadar yerde kalıyor. Şu anda da yaklaşık 2.5 - 3 metre bir kar kalınlığı var. İnşallah önümüzdeki süreçte dünya şampiyonasını burada yapabilmek için çok uğraşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.