Balıkesir’in sevilen ve saygı duyulan isimlerinden Zağnos Paşa Cami eski imamı Mahmut İnan, vefatının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Balıkesir protokolünden çok sayıda isim ile birlikte ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Mahmut İnan, hem görev yaptığı yıllarda hem de emeklilik döneminde pek çok kişiye ilim yolunda rehberlik etmiş, Balıkesir halkının büyük sevgi ve saygısını kazanmış bir isimdi.

Cenazeye katılanlar, Mahmut İnan’ın ilme adanmış hayatını ve insanlara sunduğu hizmetleri rahmetle anarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Balıkesir’de birçok kişinin hayatında iz bırakan, ilim ve insanlık yolunda katkıları olan değerli bir isim olarak tanınan Mahmut İnan, geride bıraktığı mirasla da hatırlanacak. Cenaze namazının ardından, Mahmut İnan’ın cenazesi dualar eşliğinde defnedilmek üzere Başçeşme mezarlığa uğurlandı.