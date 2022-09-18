Seferihisar’ı ziyaret eden ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte bir dizi toplantı ve ziyaret gerçekleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığında Seferihisarlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Seferihisar’ı ziyaret eden ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte bir dizi toplantı ve ziyaret gerçekleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığında Seferihisarlı vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı ile Seferihisar’da bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığının düzenlediği “Seferihisar’ı Dinliyoruz” vatandaş buluşmalarında Seferihisarlılarla bir araya geldi. Seferihisarlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kaya, vatandaşlarla sohbet edip dilek ve önerilerini dinledi. Yaptığı görüşmelerde notlar alan Kaya, “Seferihisarlı hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizim için büyük mutluluk. Bugün vatandaşlarımızla pek çok görüşme yaptık. Gösterdikleri ilgi ve duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerek ben, gerek partimiz, gerekse partimizin buradaki eli ilçe başkanımız Ahmet Aydın ve teşkilat mensuplarımız bu güvene layık olmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu. Kaya’ya vatandaş görüşmelerinde eşlik eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Vekilimiz Mahmut Atilla Kaya, bugün hemşehrilerimizle buluşmamızda bizlere eşlik etti. Seferihisarlı hemşehrilerimiz de teveccüh gösterip güzel bir ilgi gösterdi. Gerek ben, gerekse teşkilat yönetimimizdeki diğer arkadaşlarım, haftanın her günü teşkilat binamızda vatandaşlarımızı dinliyor ve taleplerini öğreniyor. Bugün de vekilimiz hemşehrilerimizin talep ve isteklerini dinledi, onlarla sohbet etti. Kendilerine her zaman bizim ve Seferihisar’ın yanında oldukları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.