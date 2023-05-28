Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri listesinden Milletvekili seçilen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan eşi Hülya Arıkan ile birlikte Mehmet Miraboğlu İlkokulu’ndaki 1186 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Arıkan, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura gitti. Hareketli bir 15 gün geçirildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara mesajlarını vermek için gayret gösterdiler. Algının gerçekten üstünü örtmemesi açısında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir gayret gösterdi. Bu mücadele ve gayretin hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Şehrimize, memleketimize ve insanlık alemine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.