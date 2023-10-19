Mahmudiyeliler Derneği Başkanı Vahap Çimenler ve yönetim kurulu üyeleri; Mahmudiye ilçesine yeni atanan Kaymakam Sema Nur Kalkan’ı makamında ziyaret ettiler ve ‘hoş geldin’ dediler.

Dernek Başkanı Vahap Çimenler, ziyaret sırasında derneğin Mahmudiye’de ve Eskişehir’de yaptıkları çalışmalarını ve etkinliklerini anlattı Çimenler, ‘’Mahmudiye ilçesinde ve Eskişehir’de sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımız bu tür etkinliklere severek ve ilgi duyarak katılıyor. Yeni görevinizde başarılar dileriz’’ dedi.

Mahmudiye Kaymakamı Sema Nur Kalkan da, ‘’Ziyaretinizden son derece memnun oldum. Amacım, Mahmudiyelilere yardımcı olmak ve hizmet etmektir. Bize düşen görev olduğu zaman her zaman yardımcı olurum’’ dedi.

Ziyaret sonunda; Dernek Başkanı Vahap Çimenler, Mahmudiye Kaymakamı Sema Nur Kalkan’a derneğin sembolünü takdim etti.