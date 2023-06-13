Mahmudiyeliler Yardımlaşma Derneği (MAHYA) ilçe içindeki ve dışındaki yaşlıları Mahmudiye ilçesinde bir araya getirerek birbirleri ile kaynaşmalarını ve tanışmalarını sağladı.

Mahmudiye ilçesinde düzenlenen ‘Yaşlılara Vefa’ etkinliği, yaşlılar tarafından beğeni topladı. MAHYA yeni yönetim kurulu; ilk icraatı olarak ‘Yaşlılara Vefa’ adını verdiği düzenlenen sosyal etkinlikte; yaşları 70’in üstündeki Mahmudiyeli yaşlılara, Mahmudiye Kapalı Pazar yerindeki belediyenin kendilerine tahsis ettiği salonda; pilav, ayran ikramında bulunarak gönüllerini aldı.

Mahmudiyeliler Dernek Başkanı Vehap Çimenler, düzenlenen ‘Yaşlılara Vefa’ etkinliğinde yaptığı konuşmasında, “Gerek pandemi ve gerekse imkânsızlıklar sebebiyle uzun zamandır Mahmudiye dışında yaşayan yaşlılarımız ve Mahmudiye ilçesinde yaşayan yaşlı akranları ile bir araya gelip hasbihal etme imkânını bugüne kadar bulamışlardı. Eskişehir’den çıkarmış olduğumuz bir servis ile; ilçe dışında yaşayan Mahmudiyeli yaşlılarımızı, Mahmudiye ilçesine getirdik ve Mahmudiye ilçedeki yaşlı arkadaşları ile birlikte buluşturduk. Mahmudiye ilçesindeki yaşlılar ve ilçe dışındaki Mahmudiyeli yaşlıları birlikte buluşturmanın, tanıştırmanın, bir araya getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Yaşlıları bir araya getirmenin hayır dualarını, bizlerden eksik etmeyin’’ dedi.

Çimenler, ‘’Diğer projemiz ise; Yaşları 70’in altındaki Mahmudiyeli hemşerilerimizi önümüzdeki aylarda bir araya getirmeyi plânlıyoruz. Bu günkü birliktelik ve beraberlik bize gösterdi ki; bu milletin mayası birlik ve beraberlik ile mayalanmıştır. Bize düşen vazifede, bu mayayı canlı tutmaktır. ’’ dedi.

Yemeğin ardından; çay sohbeti ile süren muhabbet ortamı akşama kadar sürdü.