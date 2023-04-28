Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde hazırlanan "İnönü ve Mahmudiye İlçelerinde Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" ile yüzde 70 hibe ayçiçeği tohumu desteği almaya hak kazanan çiftçilere yönelik olarak tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile bin 500 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Mahmudiye İlçesinde 41 çiftçiye 750 kilogram ayçiçeği tohum desteği sağlandı.