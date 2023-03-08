Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen programla, hükümlü ve tutuklu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen programla, hükümlü ve tutuklu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun konferans salonunda düzenlenen kutlama programında, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar tarafından şiirler okunarak müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindekiler hükümlü ve tutuklu kadınlara kitap hediye ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.

Programda konuşan Başsavcı Yeldan, bugünün önemli ve özel bir gün olduğunu belirterek, "Bizleri var eden, hayatın her aşamasında güzelliği, iyiliği, şefkati ve merhameti yaşatan, yavrularını hayata hazırlayan, üreten, çalışan, emek veren, ülkemize büyük katkılar sağlayan, Cumhuriyet’imizi, devletimizi, milletimizi ayakta tutan tüm annelerimizin ve kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

Başarı hikayeleri anlatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen seminer ile Eskişehir Adliyesinde görev yapan yargı mensubu ve çalışanlarının Kadınlar Günü kutlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen seminerde Doç. Dr. Figen Çalışkan ve Ressam Çağday İlim gerçekleştirdikleri sunumlarla hayat hikayelerini anlatırken, kadınlar tarafından seminere ilgi yoğun oldu.

Eskişehir Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerin ardından tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, günün anısına kadın yargı mensubu ve çalışanları ile adliyede görev yapan kadınlara lavanta fidesi hediye edildi.

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun konferans salonunda düzenlenen kutlama programına; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz ve Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ile çok sayıda kadın personel ve hükümlü katıldı.