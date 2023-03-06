Yapım çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce mahkeme kararıyla durdurulan Giresun’un Eynesil ilçesi Ören Beldesi yolunda çalışmalar yeniden başlayacağı belirtildi

Yapım çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce mahkeme kararıyla durdurulan Giresun’un Eynesil ilçesi Ören Beldesi yolunda çalışmalar yeniden başlayacağı belirtildi

2020 yılında mahkeme kararıyla durdurulan Eynesil-Ören Belde yolu için Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, yol yapım çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını söyledi. Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren, “Belde yolumuzun çalışmaları yaklaşık 7 yıl önce başlanmış ve yapım çalışmaları devam ederken yol bilirkişilerinin verdiği kararla Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2020 yılının ilk aylarında durdurulmuştu.İlk etap çalışmaları 2,6 km’lik bölümde yapılacak. Mevcut eski yol üstünde, Somuncuoğlu semti güzergâhında 8 metre yüksekliğinde bir alt geçit yapılacak ve alt geçit çalışmaları sırasında alternatif yol olarak Görnazlı semti kullanılacak” dedi

Hukuki sürecin son aşamaya geldiğini de belirten Başkan Eren “Hukuki süreç son aşamaya geldi ve yüklenici firmaya teslim edildi. Firmamız ağır iş makinalarının ilçemize getirdi ve tam işe başlanacakken, hepimizin yürekleri yandığı Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Firma sahibimiz büyük bir fedakârlık göstererek tüm ağır iş makinalarını deprem bölgesine gönderdi. Şu an ekip olarak çalışmalarına orada devam ediyor. Kısa sürede ilçemize gelerek Ören Belde yolumuz için çalışmalar başlayacak” diye konuştu.