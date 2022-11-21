Zonguldak’ta yaşayan 36 yaşındaki Abdullah Kanat, mahkeme kararına rağmen iki çocuğunu göremediğini belirterek, “Eşim ceza almasına rağmen çocuklarımı göstermiyor. Artık ne yapacağımı şaşırdım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Zonguldak’ta yaşayan 36 yaşındaki Abdullah Kanat, mahkeme kararına rağmen iki çocuğunu göremediğini belirterek, “Eşim ceza almasına rağmen çocuklarımı göstermiyor. Artık ne yapacağımı şaşırdım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

2013 yılında eşi öğretmen eşi Ç.K. ile dünya evine giren 36 yaşındaki Abdullah Kanat, bu evlilikten dünyaya gelen biri 10 diğeri 3 yaşındaki iki çocuğunu görebilmenin mücadelesini veriyor. 2017 yılında boşandıktan sonra eşinin gizlilik kararı aldırdığını ifade eden Kanat, 1,5 yıldır çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesi verdiğini anlattı.

Eşinin "can güvenliğim yok" gerekçesiyle aldırdığı gizlilik kararına uyularak çocuklarını görmek için aldırdığı mahkeme kararına da uymadığı için 6 ay ceza aldığını anlatan Kanat, "Tek istediğim çocuklarımı görebilmek" dedi.

Geçen 18 Kasım tarihinde çocuklarının yanına getirilmesi için verilen karara rağmen çocuklarını göremediğini söyleyen Abdullah Kanat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2013 yılında eşimle evlendim. 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandım. Boşandıktan belli bir süre sonra tekrar eşimle bir araya geldik. Bir yıl kadar beraberliğimiz sürdü. Bunun dışında ailesiyle olan sorunlarımızdan dolayı tekrar ayrıldık. Bu sırada ikinci çocuğum dünyaya geldi. 2017’den buyana çocuklarımı görmek istesem bile eski eşim sürekli tedbir kararı aldırıyor. Çocukları kaçırıyor. Adres belirtmiyor. Bir süre böyle devam etti. Yine tekrar ben Zonguldak Adliyesi’ndeki savcı ve hakimlere bu durumu bildirdim. 2021 yılında eski eşim gizlilik kararı aldırarak Zonguldak’tan Isparta’ya gitti. Bu süreç mahkemeler tarafından gizlilik kararı olduğu için sürekli uzadı. Bununla ilgili velayet davamı açtım. Mahkeme 2 Kasım günü çocukların bulunduğu ilden alınıp gizlilik kararına uyularak babayla şahsi ilişkinin kurulması için Zonguldak’a getirilmesi için üç kuruma yazı yazdı. Ben bir hafta boyunca ilgili kurumlara gittim. Durumumu izah ettim. Çocuklarım 18 Kasım tarihinde yanıma getirilmedi. Bu kurumlar çocuk alma yetkisinin kendilerinde olmadığını söylüyor. Bu mahkemenin verdiği kararı ben nerede uygulatacağım. 1,5 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Tek amacım çocuklarımı görebilmek ve birlikte zaman geçirebilmek. Eski eşim sürekli gizlilik kararı aldırıyor. Mahkemeler bu konuda kararını veriyor. Uygulatacak mercii yok. Eski eşim çocukları göstermediğine dair 6 ay ceza aldı. Artık ne yapacağımı şaşırdım."