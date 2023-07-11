Aliağa Petkimspor, Galatasaray’dan 27 yaşındaki pivot oyuncu Mahir Ağva’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan ve David Efianayi’nin takıma katıldığını duyurmuştu. Petkimspor, bir takviye daha yaptı ve son olarak Galatasaray’da pivot pozisyonunda oynayan Mahir Ağva’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ”Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen tecrübeli pivot Mahir Ağva, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadeleri kullanıldı.