Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aile destek merkezi (ADEM 1) tarafından açılan aşçılık kursunda kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor.

Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aile destek merkezi (ADEM 1) tarafından açılan aşçılık kursunda kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ‘Hayat Boyu Öğrenme’ projesi çerçevesinde kadınların beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İlginin yoğun olduğu ADEM’de açılan aşçılık kursunda onlarca kadına eğitim veriyor. Aşçılık kursuna katılım sağlayan 18 kadın kursiyer, kentin yöresel yemeklerinin püf noktaları ve bu yemeklerin sunumlarını profesyonel aşçılardan uygulamalı olarak öğreniyor. İçliköfteden su böreğine, mantıdan kabak dolmasına kadar tüm yemeklerin yapımını öğrenen kadınlar, doğal ve sağlıklı ürünler yaparak maharetlerini sergiliyor. Dışarıdan alınan siparişler ile hazırlanan yemeklerle kadınlar hem kendi potansiyellerini keşfederek üretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kurs bitiminde ise sertifika alacak olan aşçı adayları, istedikleri yerde iş imkânı bulabiliyor.

Kadınların hem üretip hem de para kazandığını söyleyen Aşçı Mehpare Koç, “5 yıldır ADEM’de aşçı olarak çalışmaktayım. 18 öğrencim var. Herkes bir iş arayışında ve geçim derdinde. Halk eğitimden alınan sertifikalar ile herhangi bir iş başvurusu yapabiliyorlar. Burada siparişler yaptığımızda alınan geri dönüşler ile en azından kadınlar çocuklarının okul beslenmesine koyabileceği bir meyve suyu alabiliyor ya da araba parası çıkıyor. Bir de psikolojik olarak kadınlar evde sıkıldıkları için hep birlikte güzel günlerimiz oluyor. Haftada 1 ya da 2 gün kendimiz için ayırdığımız günlerimiz oluyor. Çeşitli yemekler yapıyoruz” dedi.

Dışarıya mantı, su böreği, baklava, içliköfte gibi siparişler de aldıklarını belirten Koç, “Malzemeleri ADEM bünyesinde kullanırsak eğer kazancını kursiyerlerimize veriyoruz. Ama tüm malzeme dışarıdan geldiği zaman ise sadece kursiyerlerin el emeğini alıyoruz. Kursiyerlerin çoğu işe girme çabasında. Herkes bir iş arayışı içerisinde. Tekstiller açılıyor ve aşçı alımları yapıldığı zaman öğrenciler sertifika almak için çabalıyor. Evde oturmaktan çok sıkılıyorlar. Kursiyerlerimizin çoğu ev hanımı olduğu için bilmedikleri şey yok. Hepsi de çok becerikli. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Doğal sirkeler, erişteler kestik ve mantılar yapıyoruz. Öğrenciler kendi evlerine de yapıyorlar. Burada akşam yemeğini yapıp götürebiliyor. Sırayla bütün öğrencilere mantı yaptık. Herkes malzemesini getirdi ve yaptık. Evlerine götürdüler” diye konuştu.

Aşçılık kursunda güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Azize Talay adlı kursiyer de, “Evde zaman geçmiyor. Burası çok güzel. ADEM’e ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Güzel zaman geçiriyoruz ve birbirimize destek oluyoruz. Öğrendiğimiz şeyler var ve dışarıdan sipariş alıyoruz. Bunun ücretini ayrıca paylaşıyoruz. Buraya gelmeyi iple çekiyorum. Öğlene kadar evdeyim öğleden sonra da buraya geliyoruz. Hep birlikte bir şeyler üretip hem para kazanıp hem de güzel zaman geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Nurşen Çelebi ise kursa geldiği için çok memnun olduğunu belirterek, “Evde sıkıldığım için sürekli geliyorum” dedi.