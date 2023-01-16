Talas Belediyesi destekleriyle ilçedeki kadınların yöresel ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunması, kendilerini geliştirmeleri ve unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin birinci yılı kutlandı.

Talas Belediyesi destekleriyle ilçedeki kadınların yöresel ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunması, kendilerini geliştirmeleri ve unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin birinci yılı kutlandı.

Kooperatife üye kadınlar tarafından ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında Talas Belediyesi’nin destekleriyle her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı için program düzenlendi. Programın açılışında konuşan Talas Maharetli Eller Kadın Girişi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin Yardımcısı Şafak Çivici, “Bilindiği gibi kooperatifimiz 2020’de kuruldu ama merkezimizi geçen yıl bu tarihte açmıştık. Bu da pazar ile rastlaşınca hep beraber olarak bir anı olsun, kutlayalım istedik. Desteklerinize ve ayaklarınıza sağlık” dedi.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve kooperatif kurucu üyesi Necla Çelebi Erkara, derneğin çıkardığı ilçenin damak lezzetlerinin yer aldığı ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ isimli yemek kitabının da birinci yılı olduğunu belirterek, destekleri için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Müthiş bir motivasyon sağlıyor”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Maharetli Eller ile buluşalı 3 yıl oldu ama 2 yıl pandemi arasında sıkıntılı günler geçti. İnşallah öyle günler bir daha gelmez gelmemiş olur. Maharetli Eller son bir yıldır son derece aktif. Yönetim kurulu üyeleri hep iş insanları, akademisyen ve meclis üyeleri. Kendilerinin burada alışa satışa bir ihtiyaçları yok. Ancak ev hanımlarının ekonomiye katkıda bulunmaları mak için müthiş bir motivasyon sağlıyorlar. Kooperatif çok başarılı ilerliyor. Belediye olarak kendilerinin her zaman destekçisiyiz. Ayda iki pazar günü de ürünleri ekonomiye alıcısıyla buluşturup ekonomiye katkı sağlıyorlar kazandırıyorlar. Nice yıllar diliyorum” diye konuştu.

“Belediye Başkanımızın sayesinde bu hale geldi”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin diğerlerinden farkı olduğunu ifade ederek, “Kooperatifimiz sadece üyelerine ürettirip satmayı satmakla kalmıyor, değil 100 civarında ihtiyaç sahibi kadına destek oluyor. Daha önemli yönü ilçemiz ve ilimizin sosyal ve kültürel yapısına, dokusuna katkısı bulunuyor. Eğitim ve sosyal faaliyetler düzenliyor. Bu anlamla güzel bir şey. Dernekle birlikte kooperatif el ele verince güzel şeyler ortaya çıkıyor ama belediyemizin desteği olmazsa buna da imkan yok. Böylesine güzel bir mekanı sayın belediye başkanımız tahsis etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece kooperatife değil ilçemizin tümüne katkıda bulunmuş oluyor. Bizler de misafirlerimiz geldiğinde burayı gezdirip dokuyu gösterip alış veriş yaptırıyoruz. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet tarafından Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin birinci yıl pastası kesilerek kutlandı. Daha sonra kadınlar tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra, Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı kuruluyor. Bu çerçevede 15 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonla hem pazar yeni yılda ilk kez kapılarını açacak hem de kuruluşunun birinci yılına dair programa sahne olacak. Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarının hemen yanında Erhan Caddesi No: 102’de bulunan kooperatif merkezinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kuruluş yıldönümü programında, kadın kooperatifinin 1 yılda yaptığı çalışmalar yansıtılacak, el emeği lezzetler ikram edilecek.

Bu Pazar Maharetli Eller günü

Öte yandan 15 Ocak Pazar günü yeniden kurulacak yılın ilk Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin yanı sıra el işi ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar çok sayıda ürün vatandaşların beğenisine sunulacak.