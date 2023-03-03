Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli Sanatçısı Sami Dinç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler ile ilgili kendisinin bestelediği türküyü bağlama ile seslendirdi. "Ne olur bir ses ver" ismini verdiği eserini bölgede yaşanan felaketleri ele alarak yazdığını dile getiren mahalli sanatçı Dinç, sosyal medyada paylaştığı eseriyle büyük beğeni topladı.

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli Sanatçısı Sami Dinç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler ile ilgili kendisinin bestelediği türküyü bağlama ile seslendirdi. "Ne olur bir ses ver" ismini verdiği eserini bölgede yaşanan felaketleri ele alarak yazdığını dile getiren mahalli sanatçı Dinç, sosyal medyada paylaştığı eseriyle büyük beğeni topladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük yıkıcı depremin ardından ülkenin dört bir yanında yardım kampanyaları ve çeşitli çalışmalar yürütülürken, bir yandan da yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda yaşanan Covid-19 salgınında kendisinin yazıp bestelediği eserle ülke gündemine gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli Sanatçısı Sami Dinç, afet bölgesinde yaşananları konu aldığı kendisinin yazdığı eseri bağlama ile seslendirdi. "Ne olur bir ses ver" ismini verdiği eseriyle dinleyenleri duygulandıran mahalli sanatçı Dinç, enkaz altında kalan afetzedelere kurtarma ekipleri tarafından "Sesimi duyan var mı?" şeklinde seslenmesinden esinlendiğini söyledi. Depremden etkilenen 10 ilin isimlerinin yer aldığı, afet gününden bu yana yaşanılan ve ülke gündemine çeşitli konuları ele alan Dinç, sosyal medyada paylaştığı eseriyle büyük beğeni topladı.

Bölgede yaşanan felaketleri düşünerek elinden geldiğince yaşanılan acı tabloyu anlatmaya çalıştığını dile getiren mahalli sanatçı Sami Dinç, "6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler hepimizi derinden yaraladı. Herkes karınca kararınca tüm afetzedelerimize yardıma koştu. Yabancı ülkelerden gelen yardımseverlerimize de ayrıca kendi adıma teşekkür ediyorum. Bende kendimce nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Deprem bölgesi ile ilgili bir türkü yapayım dedim naçizane. Hatalarımız affola. Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu günleri hep birlikte aşacağız" dedi.