Toplumun her kesiminin sağlık, eğitim, sanat ve spor olanaklarına ulaşması için fırsat eşitliği ilkesi ile sosyal projeler hayata geçiren Buca Belediyesi, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü. Dar gelirli vatandaşların çocukları için kurulan iki büyük portatif havuzda, 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alacak.

Toplumun her kesiminin sağlık, eğitim, sanat ve spor olanaklarına ulaşması için fırsat eşitliği ilkesi ile sosyal projeler hayata geçiren Buca Belediyesi, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü. Dar gelirli vatandaşların çocukları için kurulan iki büyük portatif havuzda, 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alacak.

Buca Mustafa Kemal ve Yıldız mahallelerinde hijyen standartlarına uygun olarak kurulan 20 metrekarelik havuzlar, binlerce çocuğun yüzmeyi ilk öğrendiği yer olacak. Her havuzda günde 125 çocuğun kayıt olduğu eğitimler 6 hafta boyunca sürecek. Hafta içi ve cumartesi olmak üzere haftada 6 gün uzman eğitmenlerce gerçekleştirilecek yüzme eğitimlerinde, çocukların sportif ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Gençlerin ve çocukların fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için en avantajlı sporlardan biri olan yüzmeye yatkınlığı olan çocukları keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek de projenin amaçlarından birini oluşturuyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın saha gezileri esnasında birebir çocukların taleplerini dinleyerek hayata geçirdiği projelerden biri olan portatif havuzlar, kayıt aşamasından ders başlangıcına kadar çok yoğun bir taleple karşılaşıyor.