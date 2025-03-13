Eskişehir’de iddiaya göre özel mülk olan boş araziye kamyonetle çöp döken 4 şahsı uyaran 60 yaşındaki Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, maruz kaldığı küfürlerin ardından darp edildi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Orhangazi Mahallesi’nde dün iddiaya göre muhtar Hüseyin Erdemir’e özel mülk olan araziye peyzaj işi yapan bir şirket çalışanlarınca çöp ve inşaat malzemesi döküldüğü ihbarı yapıldı. Zaman kaybetmeden bahse konu noktaya giden muhtar Erdemir, çöp döken 4 şahsı uyardı. Uyarısına küfürlerle cevap alan 60 yaşındaki muhtar, durumun yanlış olduğunu ve zabıtaya haber vereceğini belirtti. Bunun üzerine daha da sinirlenen 4 şahıstan 2’si muhtara saldırdı. İddiaya göre çöp döken 2 şahsın darp etmesi sonucu muhtarın vücudunun çeşitli yerlerinde incinmeler olurken, montu da yırtıldı. Çamurun üzerine düşen ve panolunu da kirlenen muhtar Hüseyin Erdemir, hastaneden darp raporu alıp, ardından Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

"4 kişiydiler, 2’si bana saldırdı"

Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, "Bugün saat 5 buçuk civarı vatandaşlar boş araziye çöp ve inşaat malzemesi döküldüğüne dair ihbar etti. Ben de muhtarlığı kapatıp, müdahale etmeye, fotoğraf çekmeye gittim. Oradakilerden birisi atlayıp ’Sen kimsin?’ diye sordu. ’Mahalle muhtarıyım, buraya çöp dökemezsiniz’ dedim. Bana çok kötü küfürler etti. Üzerime saldırıp yakama yapıştı. ’Zabıtaları çağıracağım’ dedim, onlara da küfür etti. Çok büyük küfürler yağdırdı. Ben hepsinden şikâyetçiyim. 4 kişiydiler, 2’si bana saldırdı. Mahalledeki komşular yetişti. Komşular gelince kaçtılar. Beni darp ettiler. Halime bakın, perişan oldum. Daha önce gördüğüm kişiler değildi. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Bizim burası kırsal mahalle olduğu için hep çöp döküyorlar. Bu durumdan rahatsız oluyorum. Burası şehrin girişi ve güzel görünmesi lazım. Benim mahallenin güzel görünmesi ile ilgili bir sorumluluğum var. Önüne gelen buraya çöp döküyor. Daha önce de böyle bir olay oldu" dedi.