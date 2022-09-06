Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallemde şenlik var’ etkinlikleri yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallemde şenlik var’ etkinlikleri yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen ’Mahallemde şenlik var’ etkinlikleri bu hafta da İmamağa, Bahçecik, Kap Cami ve Varlık Mahallesi sakinleri için düzenlendi.

İmamağa Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu bahçesinde gerçekleşen konserde sevenleriyle bir araya gelen Mehmet Balcı, Yılmaz Kaya, Mustafa Çiftçi ve Harfane Ekibi Konseri yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve konser öncesi çocuklar için palyaço, yüz boyama ve çocuk oyunlarıyla renklendirilen konsere katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da coşkuya ortak oldu.