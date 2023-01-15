Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde yaşayan vatandaşlar Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin bacasından çıkan dumanı paylaşarak "Bu bölgenin insanından ne gördünüz de bu kadar düşmanca tavır içindesiniz" paylaşımında bulunarak duruma tepki gösterdi.

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde yaşayan vatandaşlar Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin bacasından çıkan dumanı paylaşarak "Bu bölgenin insanından ne gördünüz de bu kadar düşmanca tavır içindesiniz" paylaşımında bulunarak duruma tepki gösterdi.

Çatalağzı beldesinde yaşayan Yavuz Palabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye tepki gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bacadan çıkan dumanın videosunu paylaşan Palabaş, "Bir bölgenin insanı sistemli olarak nasıl hasta edilebilir uygulamasını yapıyorlar. Niye mi bu şirkette çalışan müdürler bu bölgede ikamet etmiyor? İnsan hiç bile bile zehir saçtığı yerde ailesi ile oturur mu? Çocukların öksürüğü kronikleşti sayenizde. Su uyur düşman uyumaz. Bu bölgenin insanından ne gördünüz de bu kadar düşmanca tavır içindesiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kotra’dan "Çevreci olmakla övünen şirket" tepkisi

Öte yandan MHP MYK Üyesi Murat Kotra da görüntüler üzerine yetkili kurumların acil bir şekilde konuyu araştırmasını istedi. Şirketin düşmanı olmadıklarını ancak Eren Enerji’nin çevreci olmakla övündüğünü hatırlatan Kotra şöyle dedi:

"Bu görüntüler Zonguldak’ta dev bir enerji yatırımı gerçekleştiren ve çevreci olmakla övünen bir şirketin faaliyet gösterdiği şirin beldemiz Çatalağzı’ndan. Yerli kömüre teşvik kalktığı için ilk fırsatta bölgede faaliyet gösteren Redevanslı işletmelerden kömür almayı durduran Eren Enerji’nin dün gece bacalarından bu ürpertici görüntüler ortaya çıktı. İşin elbette ki teknik boyutuna hakim değiliz. Lakin bu görüntüler bu güne kadar bize bölge halkının anlattığı şikayetleri doğrular nitelikte. Bize ulaşan teknik bilgilerde santrallerin stop edip tekrar devreye alınması sırasında dönem dönem bu tür görüntülerin yaşanabildiği boyutunda. Lakin yine bize ulaşan bilgiler arasında şirketin eski müdürünün geçmişte bu sıkıntılar dile getirildiğinde yıllar önce yapılan açıklamada bu görüntünün de ortadan kaldırılacağı yönünde şirketin beyanatının olduğu yönünde. Üzerine basarak yeniden ifade ediyorum ki biz bu konunun uzmanı değiliz. Şirketin düşmanı gibi tavır sergileyemeyiz. Yetkili kurumlardan talebimiz bu görüntülerin ivedi bir şekilde araştırılması ve çevre halk sağlığına zarar veren bulgular var ise gereğinin derhal yapılarak yasaların herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Zonguldak bizim, çevre bizim, işveren bizim, vatandaş bizim, sağlık bizim."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu görüntüler üzerine inceleme başlatması bekleniyor.