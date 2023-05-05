Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ulalar yerleşkesinde bulunan 6 mahallede ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Bekir Aksun mahalle toplantılarına Ulalar Yerleşkesi; Üç Konak, Cemal Gürsel, Mustafa Kemal Paşa, Özgürlük, Aziz Baba ve Ulalar Mahalleleri ile devam etti.

Erzincan Belediyesi tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan mahalle toplantısı Ulalar Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda 4 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Aksun ise konuşmasında toplantıya katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Aksun’un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.