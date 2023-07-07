Denizli’nin Beyağaç ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eşenler Mahallesi’nde yaptırılan halı saha çocukların kullanımına açılmasıyla renklendi.

Beyağaç Belediyespor Futbol Akademisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni yapılan halı sahada çalışmalarına başladı. Futbol akademisine 50-60 civarı 6-14 yaş arası kız-erkek futbolcu kayıt yaptırdı. Akademinin salı ve perşembe günleri futbol antrenörleri nezaretinde çalışmalarını sürdürecekleri açıklandı. Halı sahanın açılışına Beyağaç Kaymakamı Ferdi Akgün, ilçe protokolü, sporcular, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta alt yaş gruplarından kurulan 4 takım kendi aralarında maç yaptı. Halı saha açılışını ve Beyağaç’ta futbolu değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Akçay, futbolun Türkiye’de ve dünyada en çok sevilen spor dalları arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Amacımız çocukların kötü alışkanlıklarından uzak kalmaları. Ülkesine vatanına milletine bağlı sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri. Bunun için Beyağaç Belediyespor Futbol Akademisi’ni kurduk. Vatandaşlar çok ilgi gösterdi. Amacımız çocuklarımızın spor yapmaları ve yetenekli olanlarını öncelikle kendi takımımıza daha sonra da Türk futboluna kazandırmak. İnşallah bu şekilde Beyağaç’tan yetişecek futbolcularla büyük başarılar yakalamak istiyoruz” dedi.

“Spor yapmak her çocuğun hakkı”

Akademiye katkı sağlayan İsmail Kısa da çocukların spor yapmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir faaliyetin oluşmasına eşimle birlikte karar verdik. Spor yapmanın futbol oynamanın büyük yerleşim yerlerinden yaşayan çocukların olduğu kadar köyde yaşayan çocuklarında hakkı olduğu ve her çocuğun spor yapması gerektiği görüşünden hareketle böyle bir faaliyete destek olmaya karar verdik. İnşallah bu başlangıç olur ve artarak devam eder. Buradan birçok futbolcu yetişir ve Türk futboluna kazandırılır” diye konuştu.