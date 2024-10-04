Hatay’da vatandaşlar, bölgede yaşayanları tedirgin eden 3 katlı metruk binanın yıkılmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da 25 bine yakın insan vefat etmiş, on binlerce bina yerle bir olmuştu. Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı bina metruk yıkılmayı bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan binadan zaman zaman düşen parçalar ise tedirginliğe neden oluyor. Mahalle sakini 26 yaşındaki Sinan Kara, binanın ağır hasarlı olduğunu belirterek binanın yıkılmasını istediklerini söyledi. Sinan Kara, “Evimizin önü ara sokak, çocuklarımız dışarıda oyun oynayacaklar oynayamıyorlar, deprem korkusu var. Binanın hasar korkusu var. 6 Şubat depreminden bu yana çocuklarımız oyun oynayamıyor, çocuklarımızı sokağa salamıyoruz ve evimizin önünde ufak bir balkonumuz var sürekli orada çocuklarımızı oynatıyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana 3 katlı evimizin yanında bulunan ağır hasarlı binanın mahkeme süreci tamamlandı, komşumuzdan aldığımız bilgiye göre bina zaten yıkılacak biz de mahalle sakini olarak bu binanın ivedilikle yıkılmasını talep ediyoruz. Artçı depremlerde sürekli ara ara parçalar düşüyor onun da tehlikesini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.