Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen mahalle iftarları başlıyor. Mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftarların ilki Cevat Şakir Mahallesi Gümbet Pazar Yeri’nde yapılacak.

Ramazan Ayı boyunca Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde her gün başka bir mahallede kurulacak iftar sofralarında binlerce mahalle sakini ağırlanacak. İlk iftar, Ramazan ayının ilk günü olan 23 Mart Perşembe günü Cevat Şakir Mahallesi’ndeki Gümbet Pazaryeri’nde gerçekleştirilecek.

Bodrum’un her mahallesinde iftar programı planlandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Zor günlerden geçen ülkemizde, ağır ekonomik şartlar altında insanlarımız yaşam mücadelesi veriyor. Belediye olarak bizler, gücümüzün yettiği kadar herkese ulaşmaya ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Halkımızın iftar sevincine ortak olabilmek, rahmet ve merhamet ayı olan bu güzel günlerde birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla her mahallemizde vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşacağız. Manevi atmosferi yoğun olarak yaşadığımız Ramazan Ayı’nın Bodrumumuza, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, hoşgörü, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.