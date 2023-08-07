Sıcak havalarda vatandaşa hizmet verebilmek adına çalışma temposunu bir an olsun düşürmeyen Bayburt Belediyesi, kış sezonu yaklaşırken yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mahallelerde asfalt uygulamalarına devam eden Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Tuzcuzade Mahallesinde asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.
Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Pekmezci, hummalı çalışma yürüten ekiplere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.
Bununla birlikte, Fen İşleri Müdürlüğüne ekipler, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Veysel Mahallesi Aşina Sokak’ta bordür çalışması gerçekleştiriyor.