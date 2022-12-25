Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri sokak sokak, cadde cadde devriye gezerek geceleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı adeta cansiperane şekilde çalışıyor.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri sokak sokak, cadde cadde devriye gezerek geceleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı adeta cansiperane şekilde çalışıyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri gece sabaha kadar devriye geziyor. Gecelerin huzur ve güven unsuru çarşı ve mahalle bekçileri meydana gelebilecek en ufak bir olaya karşı bile etkin ve caydırıcı rol üstleniyor. Bekçiler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen hemen her yeri devriye gezip kontrol altında tutarak halkın geceleri huzur ve güvende geçirmesini sağlıyor.