Adapazarı Belediyesi tarafından yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sunulan Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası, 410 sporcuyla başladı.

Adapazarı Belediyesi tarafından yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sunulan Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası, 410 sporcuyla başladı.

Adapazarı Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nın 18’incisi başladı. Turnuvaya 410 sporcu katıldı.

“Adapazarı, sporla güzel”

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Gençliğe ve spora verdiğimiz önemle nitelikli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Spor kurslarımızla, düzenlediğimiz turnuvalarla, doğa yürüyüşleri ile gençlerimizi sporla buluşturduk, ulusal spor organizasyonlarına sponsor olarak şehrimizde spor kültürünün ve spor turizminin gelişmesine katkı sağladık. 2019 yılından bugüne kadar 84 mahallemizde 96 çocuk parkı, 65 spor parkı ve 46 spor sahasını tamamladık. Şehrin kalbi Adapazarı’mızda gençlerimizin sporla buluşmaları için tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Bugün de önem verdiğimiz Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Turnuvamıza katılan 410 sporcumuza başarılar diliyor, aileleri ve muhtar arkadaşlarımızın heyecanını paylaşıyor, turnuva için çalışan tüm ekibi tebrik ediyoruz. Adapazarı, sporla güzel" dedi.

Öte yandan açılış törenine Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Özden, Nilgün Akman ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri Besim Kıratlı, Türkan Resuloğlu ve Metin Müftüoğlu, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve sporcuların aileleri katıldı.