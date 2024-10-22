Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Turnuvaya katılan oyuncuları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan “Amacımız sadece futbol oynamak değil; hem Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak hem de dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği pekiştirmek” dedi

Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı 101’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor. 10-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve mahalleler arasında kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada, katılımcılar centilmenlik ve dostluk çerçevesinde rekabet ediyor. Turnuvanın final maçı ise 30 Ekim’de, saat 18.00’de Konyaaltı Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Tüm futbolculara centilmence maçlar dileyen Başkan Kotan, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde, mahallelerimiz arasında düzenlenen futbol turnuvası ile sporun birleştirici gücünü bir kez daha yaşıyoruz. Amacımız sadece futbol oynamak değil; dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği pekiştirmektir. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Turnuvanın finaline kadar tüm maçlar büyük bir heyecanla sürecek ve umarım herkes sporun tadını çıkarır” dedi