Yangında can kaybı yaşanmazken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Taksi ile gelip aracın jant kapağı çaldı

İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Taksi ile gelip aracın jant kapağı çaldı

Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm binayı sardı. Balkon bölümünden dışarıya alevlerin sardığı yangında mahallede oyun oynayan çocuklar korkudan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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