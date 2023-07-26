Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde kötü görüntülere neden olan ve çökme tehlikesi bulunan metruk bina için yıkım çalışması başlatıldı.

Odunpazarı İlçesi Orta Mahalle Tekin Sokak’taki metruk bina bir süredir bölge halkını tedirgin ediyordu. Vatandaşlar, her gün çatırdama seslerinin geldiği binanın çökmesinden ve buna rağmen tinercilerin içeride vakit geçirmesinden endişeli olduğunu söylerken, konuyla ilgili bilgi edinen Orta Mahalle muhtarlığı bir çalışması yapılması için belediyeye müracaat etti. Yıkım kararı çıkmasının ardından başlayan çalışmaların ise metruk binanın başka bir binayla birleşik olmasından dolayı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğu öğrenildi. İlerleyen günlerde yeni önlemler alınacağını ifade eden Orta Mahalle Muhtarı Erol Gürdoğan, vatandaşların endişe etmemesini istedi.

“Yıkım kararı çıktı fakat bitişiğindeki bina birleşik olduğu için çalışmalar yarıda kaldı”

Orta Mahalle Muhtarı Erol Gürdoğan, metruk binanın zaman içerisinde tinercilerin yatağı haline geldiğini belirtti. Konuyla ilgili belediyeye müracaat etmelerinin ardından yıkım kararı çıktığını aktaran Gürdoğan, “Yıkım kararı çıktı fakat bitişiğindeki bina birleşik olduğu için çalışmalar yarıda kaldı. Yakında yeniden gelecekler ve ona göre plan yapılarak yıkıma devam edilecek. Ancak vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum, burası tarihi bir bina değil. Sadece kerpiç bir binaydı. Mahalleli açısından sıkıntı oluyordu. Tinercilerin toplanması da riskliydi. Bu kararın alınması bir yerde iyi oldu. Yeni önlemlerin alınmasının ardından çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımız endişe etmesinler, orası en kısa sürece yan binaya zarar verilmeden temizlenecek” dedi.