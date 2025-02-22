Bartın’da yolu kapanan mahallenin sakinleri, sokağı kayak pistine çevirdi. Kayarak karın keyfini çıkaran mahalleli, bir an önce yollarının açılmasını istedi.

Bartın’da 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Karaköy Mahallesi’nde 40 santimetreyi aştı. Kar ve buzlanma nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Araç ile mahalleye giriş çıkış yapılamazken, mahalleli ise yaya olarak dışarı çıkabiliyor.

Kapalı yol nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden mahalleli, yolu kayak pistine dönüştürdü. Poşet, tepsi gibi malzemeleri kullanan mahalleli gece gündüz kayarak karın tadını çıkarıyor.

Mağduriyetin giderilmesini isteyen mahalleli belediye yetkililerine seslenerek, kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılması için çağrıda bulundu.