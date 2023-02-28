Depremle birlikte yerle bir olan mahallesini bırakmayan, Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, burada yaşayan insanların mallarına sahip çıkacaklarını ve bir gün geri döneceklerine inandığını gözyaşları içinde anlattı.

Depremle birlikte yerle bir olan mahallesini bırakmayan, Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, burada yaşayan insanların mallarına sahip çıkacaklarını ve bir gün geri döneceklerine inandığını gözyaşları içinde anlattı.

Depremin vurduğu Hatay’da en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden biri de Defne ilçesinin Elektrik Mahallesi oldu. 5 bin 200 nüfuslu bu mahallede çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, geride kalanlar ise şehri terk etti. Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş ise mahallesini terk etmedi. Bölgeyi terk etmeyeceğini ve insanların mallarına sahip çıkacağını söyleyen Muhtar Nihat Derviş, mahalledeki son durumu gözyaşlarıyla anlattı.

“Bir gün dönecekler inşallah”

20 yıldır Elektrik Mahallesi’nde muhtarlık yaptığını söyleyen Derviş, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Mahallenin yüzde 85’i bizim yakın dostlarımız. Hepsi buralarda yaşıyordu. 5 bin 200 nüfusumuz var burada. Bin 100 kişi kadar ölümüz var. Kurtarabildiklerimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız ise hala dün 2 tane enkazdan ceset çıkardık. Teşhislerini yapacağız. Allah beterinden korusun fakat çok kötü durumdayım. Benim de yeğenim öldü. 28 yaşındaydı. Enkazdan çıkardık, fakat vefat etti. Onun gibi niceleri var bu durumda. Yaklaşık 300 - 400 yaralı çıkardık. Diğerleri kurtuldu ve şehri de terk ettiler. Bütün sokaklar böyle. İçine giremezsiniz zaten. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Sözün bittiği yer. Başaracağız devletimizle beraber. Buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Kesinlikle buradayım. Gerek karayolları, gerek AFAD, gerekse hasar tespite hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. O yüzden burada kalmam lazım. Bir gün dönecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

“Buradan gidenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Muhtarlık binasının yıkıldığını ve arabada yaşadığını söyleyen Derviş, "Buradan gidenlerin bazılarının cebinde para bile yoktu. Kaçtılar gittiler. Mecbur çocuklarına bakacaklar. Çoğu parasız gitti buradan. Biz de sponsor arıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Onların evlerini korumam lazım”

Mahallede en büyük yıkımın yaşandığı yerin Kuğulu Sokak olduğunu belirten Derviş, "Çoğu bina için de acil yıkım kararı alındı. Mahallenin yüzde 96’sı yok artık. Ama başaracağız, güçlüyüz. Bunların hepsi benim ailem. İçeride benim ailem. Yaşamıyorlar ama yine içerideler. Buradaki insanların her şeyi gitti. Onlara moral vermem lazım. Evlerini korumam lazım. Onların çocukları benim çocuklarım. Ben onlarla beraber büyüdüm burada" diye konuştu.

Yıkılan sokakları gezerken gözyaşlarına hakim olamayan Nihat Derviş, "Köşede duran binada bir bayan 4 çocuğu ile yaşıyordu ve bu depremle birlikte o ailenin hepsi yok oldu" dedi.

Derviş en büyük umudunun ise mahallede yaşayan komşuları ile tekrar eski günlerdeki gibi bir araya gelmek olduğunu söyledi.