İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü ile Erzincan’da ki mahalle ve köy muhtarlarına yönelik Halk Eğitimi Merkezinde kurs düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü ile Erzincan’da ki mahalle ve köy muhtarlarına yönelik Halk Eğitimi Merkezinde kurs düzenlendi.

Bakanlık tarafından belirlenen tarih aralıklarında dört kurs şeklinde planlanan eğitimin ilki Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda başladı. Tüm muhtarlara aile eğitimi kursu verildi. Kursu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “2022 ocak ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile aile eğitimlerini bütün kurumların çalışması istenmiştir. Bugün biz de burada muhtarlarımızla toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi, aile fertleri arasında etkili iletişim becerileri, akran ilişkileri, şuurlu ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi ve ahlaki gelişim konularında eğitimler verileceğiz” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, muhtarlara yönelik yapılacak olan eğitimlerin devam edeceğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.