Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Mahalle Toplantıları”nın dördüncüsünde İdealtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Esin Köymen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve İdealtepe Mahalle Muhtarı Fitnat Karataş vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri yerinde dinledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İdealtepe 50. Yıl Korusu’nda “Maltepe’yi birlikte yönetiyoruz” sloganıyla düzenlenen programa her yaştan İdealtepeli vatandaş katıldı.

‘Sorunlarınızı dinlemek için geldik’

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Esin Köymen Maltepe’de “Kent hakkı, Maltepe halkı” için yola çıktıklarını hatırlatarak “İdealtepe halkının sorunlarını mahalle sakinlerinden dinlemek için bu toplantıyla bir araya geldik. Birlikte Maltepe’ye hizmet etmek için yola çıktık. Bunun için en önemli yol arkadaşımız sizlersiniz.” diye konuştu.

‘Kamu kaynakları kamunun ihtiyaçları için kullanılacak’

Maltepe’de önceliklerinin çocuklar, kadınlar ve engelliler olduğunu hatırlatan Köymen “Şu anda emeklilerimiz de dahil olmak üzere yerelde yaptığımız hizmetlerin erişilebilir olması, bütün bu kesimlerin az da olsa nefes almalarının sağlanması bizim görevimiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Kamu kaynaklarının kamunun ihtiyaçları için kullanılmasında, Maltepe’nin kaynaklarının da Maltepe’ye döndürülmesi noktasında son derece azimliyiz. Bunlardan bir tanesi Süreyya Paşa Vakfı’nda gelirlerin artırılması. Hedef kent hakkı Maltepe halkı için. Katılımcı bir yerel yönetim modeliyle mahalle evleri aracılığıyla halkın kendi mahallesinde sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak ve toplumcu belediyecilik anlayışını projelerimizle hayata geçirmek için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi.

‘Sokak Hayvanları Merkezini hayata geçireceğiz’

Sokak hayvanlarıyla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Köymen, saldıran sokak hayvanlarının rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Sokak hayvanlarıyla ilgili popülasyon dengesini savunuyoruz. Sokak hayvanlarının aşılanmasını, kısırlaştırılmasını hatta mümkünse sahiplendirilmesini savunuyoruz. O yüzden bakım merkezi projemiz hayvanseverlerin birlikte sürecin bir parçası haline geldiği, sorumluluk aldığı çalışma ve sosyalleşme alanı olarak uygulayacağımız bir mekan. Projeleri konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bize destek oluyor. Birtakım revizyonlar da istedik. Hızlı şekilde bunları hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

Şikayetler tek tek not edildi

Toplantıda vatandaşlardan mahalleleriyle ilgili gelen tüm talepler ve şikayetler tek tek not edildi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, vatandaşların soru ve taleplerine yanıt verdi. Maltepe Belediyesi ilçenin 18 mahallesinin tamamında toplantılarını gerçekleştirmeye önümüzdeki günlerde devam edecek. Toplantı duyuruları Maltepe Belediyesi’nin internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılacak.