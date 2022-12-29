Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bu hafta Kızılay, Hocabey ve Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bu hafta Kızılay, Hocabey ve Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

"Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan mahalle toplantıların 17’ncisi Kızılay, Hocabey ve Halitpaşa Mahallelerinin katılımı ile Salih Erkan İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Kızılay, Hocabey ve Halitpaşa Mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

Kızılay Mahallesi Muhtarı Selçuk Cantosun, Hocabey Mahallesi Muhtarı Nazım Telli ve Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Ruhi Dikilitaş ise konuşmalarında; mahallelerinde yapılmasını istedikleri işler hakkında taleplerini sıraladılar.

Mahallelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, “Yaptığımız çalışmaların bir kısmı tanıtım videosunda anlatıldı. Bütün mahalle muhtarlarımız ayırmaksızın işlerini takip ettiğini ve her gün bize daha güzel bir mahalleyi nasıl oluşturabiliriz diye talepte bulunduklarını burada ifade etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri şehrim için emek koyuyorum. İnsanımın bana duyduğu güvene de layık olmaya çalışıyorum. Hiçbir kuruşumuzu zayi etmeden bugüne kadar hakikaten kıymetli projelere imza attık. Bugün çok şükür Kentsel dönüşümlerle birlikte Kızılay Mahallesi ve Hocabey Mahallesi en prestijli iki mahallemiz olacak. Allah nasip ederse tüm mahallelerimizi bu şekilde şekillendirmeye, kentsel dönüşüme ihtiyacı olan her mahalleye dokunmak durumunda bir gayretimiz var. Erzincan’a hizmet etmek bizim için hem bir şeref hem de bir görev hepinizi seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.