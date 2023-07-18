Antalya’da mahalle sakinlerini korkutan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. kat dairesinde çıktı. Evde tek başına yaşayan Ferhat Oğur, dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra daireden dumanlar yükselmeye başladı. Komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki noktadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yangının yatağın üzerine düşen yanıcı bir madde nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.