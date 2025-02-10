Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süredir atıl durumda olan ve Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen eski minibüs garajı alanına özellikle Salı Pazarı sonrasında atılan çöplere tepki gösteren mahalle sakinleri, duyarlılık çağrısında bulunarak, belediye ekiplerince de alanın temizlenmesini istedi.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan eski minibüs garajı alanına atılan çöplere dikkat çeken mahalle sakinleri, duyarlılık çağrısı yaptı. Özellikle ilçenin en büyük semt pazarı olan Salı Pazarı sonrasında, bazı pazarcı esnaflarının çöpleri çimlere ve otopark alanına doğru fırlattığını ifade eden mahalleli, bölgenin temiz tutulmasını isterken, alanın temizlenmesi için de belediye ekiplerinden yardım istedi.

Uzun süredir atıl ve toprak içerisinde kalan bölgenin Efeler Belediyesi tarafından düzenlenmesinin ardından tozdan kurtulduklarını söyleyen mahalle sakinleri, yaptıkları açıklamalarda "Uzun süredir atıl ve toz toprak içindeydi burası. Bizler de kapı pencere açamaz hale gelmiştik. Şimdi düzenlendi ve yola bakan bölge yeşillendirilerek güzel bir görünüme kavuştu. Ancak bazı duyarsız vatandaşlar bu çimlere ve alanın içine çöplerini atıyor. Özellikle Salı Pazarı sonrasında bu görüntüler daha da artıyor. Yetkililerden bunlara bir çözüm bulmasını ve belediyemizden de bu çöpleri temizleyip alanı güzel bir görünüme kavuşturmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.