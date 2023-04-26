Mahalle Mutfaklarının, Mersin genelinde 38 noktada 3 çeşit yemeği 6 TL’den vatandaşlara ulaştırmaya devam edeceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlıklı ve ucuz öğün sağlamak amacıyla hizmet veren Mahalle Mutfakları, deprem bölgesindeki depremzedelere yemek desteği sağlandığı için bir süre Mersinlilere hizmet verememişti. Yeniden hizmete alınan Mahalle Mutfaklarının 21’i Mersin Merkez’de, 14’ü Tarsus’ta ve 3’ü Erdemli’de olmak üzere 38 noktada vatandaşlara 3 çeşit yemeği 6 TL’den ulaştırmaya devam edeceği kaydedildi.

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Psikolog olarak görev yapan Buket Çankaya, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedeler için il içi ve il dışında kurduğumuz mutfaklar ve mobil mutfaklarla depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İl içi ve il dışı yemek sayımız günlük 33 bine ulaştı. Toplamda 2 milyondan fazla ikramımız oldu. Deprem sebebiyle ilimize gelen depremzedelere belediyemizce oluşturulan yerleşim alanlarında yemek yapmaya devam edeceğiz. Kardeş şehrimiz Adıyaman’da da mutfak hizmetimiz hala faaliyet yürütmekte. Bugün itibariyle Mahalle Mutfağımız tüm halkımıza 6 TL gibi sembolik bir ücretle yeniden hizmete başlamıştır" dedi.

Mahalle Mutfağından uzun süredir yararlanana vatandaşlar ise kendileri için çok önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.