Keşanlı mahalle muhtarları dün Gebzespor maçı öncesi Keşansporlu futbolcu, teknik kadro ve yönetim kuruluna kahvaltı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarlığı bahçesinde 11 mahalle muhtarlığının organize ettiği ve Mustafa Kemal Paşa Kadın Çalışma grubunun emeği ile gerçekleşen kahvaltıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Keşan’ın mahalle nuhtarları, esnaf odaları başkanları, Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı ve yönetim kurulu üyeleri ile Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak ve Keşansporlu futbolcular katıldı.

Keşan’ın 11 mahalle muhtarı adına söz alan Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar kahvaltıda yaptığı konuşmada kulübümüze destek vermeliyiz diyerek “Keşanspor Yönetim Kurulu’nu ziyarete gittiğimizde karınca kararınca biz de böyle bir kahvaltı düzenleme kararı verdik. Belediye Başkanımız Mehmet Özcan ve oda başkanlarımız ile bu organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz mahalle muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kulübümüze başarılar diliyoruz, mücadelemize devam. Bu arada mahalle Kadın Çalışma Grubumuza da verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kalfalar’dan sonra konuşan Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı’da yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Keşan mahalle muhtarlarımıza düzenledikleri bu kahvaltı için teşekkür ederiz. STK’ların da kulübümüze yapacağı destekleri de bekliyoruz, kulübümüzün desteklere ihtiyacı var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kahvaltıda son olarak konuşan Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, “Sayın oda başkanlarım, değerli sporcu kardeşlerim, sevgili kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuz hepinize merhaba. Bu yemeği Keşan’ın mahalle muhtarları ile birlikte organize eden Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. Ülke olarak herkes kışı çok zor geçirecek, hepimiz aynı şeyleri yaşayacağız. Kıt kanaat tasarruf ederek darboğazdan hepimiz geçmek zorundayız. Kıt imkanlarla belediye her zaman olduğu gibi yanınızda olacaktır.” dedi.

Keşan’ın 11 mahalle muhtarı adına söz alan Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar kahvaltıda yaptığı konuşmada “Kulübümüze destek vermeliyiz diyerek Keşanspor Yönetim Kurulu’nu ziyarete gittiğimizde karınca kararınca biz de böyle bir kahvaltı düzenleme kararı verdik. Belediye Başkanımız Mehmet Özcan ve oda başkanlarımız ile bu organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz mahalle muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kulübümüze başarılar diliyoruz, mücadelemize devam. Bu arada mahalle Kadın Çalışma Grubumuza da verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, Gebzespor maçı öncesi takıma verilen bu moral kahvaltısı için Keşanlı mahalle muhtarlarına da teşekkür etti.