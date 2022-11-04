Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kendi Kentimde 1 Gün Turistim’ uygulaması çerçevesinde mahalle muhtarları tarihi ilçeyi gezme fırsatı yakaladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kendi Kentimde 1 Gün Turistim’ uygulaması çerçevesinde mahalle muhtarları tarihi ilçeyi gezme fırsatı yakaladı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanından hareketle başlayan gezi çerçevesinde muhtarlar belediye bünyesinde görev yapan müdürlükleri ve merkezleri gezerek bilgilendirildiler.

Hıdırlık Seyir Tepesi ve Tarih Çarşıyı gezen muhtarlar kentte başlatılan uygulama için Belediye Başkanı Elif Köse’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, uygulamaya olan ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Gezilere şehir dışından da ilginin yoğun olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Bu etkinlik ile hem misafirlerimiz hem de ilçemiz sakinleri Safranbolu’yu daha başka bir gözle inceleme, tanıma fırsatı buluyor. Mahalle muhtarlarımız ile düzenlenen programda ise hem ilçemizin bilinmeyenlerini anlattık hem de birimlerimizin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdik. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.