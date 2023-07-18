Samsun’un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, bir evde ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Hüsnübey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güldere Mahallesi Muhtarı Durmuş Pala (65), evde hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemelerde Pala’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonrasında mahalle muhtarının cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.