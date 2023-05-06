Düzce’de düzenlenen ‘Mahalle Ligi’ etkinliği 140 sporcunun katılımıyla; 3x3 basketbol, 3x3 badminton ve 3x3 voleybol müsabakalarıyla tamamlandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Mahalle Ligi’ etkinliği büyük ilgi gördü. 14-17 yaş arası Fatih, Nusrettin, Fevzi Çakmak, Şıralık, Azmimilli, Uzunmustafa, Koçyazı, Yenimahalle, Esentepe ve Güzelbahçe Mahallelerinden oluşan 140 sporcunun katıldığı Mahalle Ligi, 3x3 basketbol, 3x3 badminton ve 3x3 voleybol müsabakalarıyla tamamlandı.

Dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim ederek, sporcuları tebrik etti.